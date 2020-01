Soyez heureux : vous pouvez enfin justifier d’avoir claqué plus d’un SMIC dans une RTX 2080 TI en prenant de magnifiques screenshots d’un jeu datant d’il y a plus de 20 ans ! En effet, Quake II RTX a reçu une mise à jour apportant un mode photo assez simpliste. En appuyant sur la touche Pause, celui-ci s’activera et reproduira la même image des centaines de fois (500 par défaut) avec différents patterns de bruit et fera la moyenne des résultats afin d’en tirer une image propre. Le mode permet aussi de régler la profondeur de champ et de déplacer la caméra autour de notre personnage, histoire de découvrir à quel point il est moche.

On rappelle que Quake II RTX s’est récemment paré de nouvelles textures et autres effets retravaillés. Le jeu est disponible sur Steam gratuitement en version shareware (trois niveaux) ou en version complète pour ceux qui auraient déjà Quake II.