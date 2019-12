Void Interactive vous souhaite une bonne année à travers un court teaser, visible ci-dessous, pour Ready or Not, le FPS tactique. Ce n’est pas du gameplay, rien à voir de particulier, mais avec l’activité au ralenti côté FPS pendant ces vacances de Noël : c’est mieux que rien. Sauf si vous aimez les hommes en uniforme. Ready or Not doit toujours sortir en bêta/accès anticipé en juin 2020.