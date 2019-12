Joyeux Noël ! Quelques semaines après sa sortie sur la branche de test, Xen est maintenant disponible pour toutes et tous sur le branche live du jeu. C’est donc le moment de profiter de vos vacances de Noël dans une version plus optimisée et avec une difficulté équilibrée. Cela ne marque pas la fin du développement pour autant, le jeu est toujours en accès anticipé et la petite équipe de Crowbar Collective en profite pour partager sa feuille de route avant la sortie en 1.0. En dehors de la chasse aux bugs, ils espèrent importer l’IA utilisée sur Xen dans la première partie du jeu. Enfin, rien n’est prévu pour le multijoueur, sauf s’assurer qu’il fonctionne correctement. Le jeu est actuellement à -20% à l’occasion des soldes Steam.