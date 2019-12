Dévoilée plus tôt dans le mois, Plan Jaune est la prochaine extension gratuite de Post-Scriptum. Elle se dote aujourd’hui d’une date de sortie, le 9 janvier 2020 et d’une vidéo de gameplay plus loin. Pour rappel, Plan Jaune apportera à son lancement deux nouvelles cartes, une troisième plus tard et inclura l’armée française ainsi que la Wehrmacht.

Post Scriptum se veut être un FPS réaliste et fidèle reprenant les combats de la seconde Guerre Mondiale. NoFrag avait testé le jeu à l’été 2018.

Le jeu est actuellement en promotion sur Steam à -50%, c’est à dire 14€, jusqu’au 2 janvier. Profitez-en, probablement à cause de cette baisse de prix, la moyenne du nombre de joueur connectés a augmenté de 500 à 750 d’après Steamdb.