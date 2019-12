PLAYERUNKNOWN, le créateur de PUBG, annonce Prologue

Le créateur de PUBG, Brendan Greene alias PLAYERUNKNOWN, vient d’annoncer à travers un court teaser très mystérieux son prochain jeu qui selon le site est “une exploration de nouvelles technologies et façons de jouer”. Néanmoins, on devine à travers la vidéo qu’il se joue à la première personne, c’est une bonne nouvelle pour NoFrag. On savait déjà que Brendan avait quitté le battle royale en mars dernier pour se concentrer sur d’autres projets à Amsterdam. Notez que cela ne semble n’avoir aucun rapport avec l’ouverture du studio Striking Distance, qui bosse sur une expérience narrative dans l’univers de PUBG. Pas de sortie pour le moment.