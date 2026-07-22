Sorti en accès anticipé en mai dernier, Better Than Dead, un Bodycam FPS solo, ne nous avait pas franchement convaincus. Bien qu’il ait un gunfeel plutôt chouette et un concept pas inintéressant, le jeu manquait cruellement de contenu et de finition. Depuis la sortie en accès anticipé, l’unique développeur étoffe petit à petit son jeu afin de rendre l’expérience un peu plus complète.

Il est désormais possible de rejouer n’importe quelle mission déjà débloquée directement depuis le menu principal. Chaque carte affiche le meilleur temps et le meilleur rang, ce qui manquait clairement à la sortie du jeu puisque, pour rappel, il se compose de missions très courtes à faire en un temps record. Cela rajoutera donc plus de challenge. En plus de cet ajout, on pourra désormais tirer à travers les surfaces grâce à l’introduction de la pénétration des balles dans certains matériaux. Il est également possible de recharger lors d’une glissade pour rendre les combats plus fluides. On note aussi l’arrivée d’une nouvelle mission ainsi que la refonte d’une mission d’origine scindée en deux parties, afin de supprimer les espaces vides, garder du rythme et rendre et rendre le jeu plus nerveux. Un ajustement de la difficulté sur plusieurs missions a également été effectué, ainsi que divers correctifs de bugs techniques et audio. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le patch note sur Steam.

Si vous avez toujours rêvé de vous prendre pour John Woo dans les ruelles de Hong Kong sans trop vous poser de questions, Better Than Dead est actuellement en promotion à moins de 14 € sur Steam.