PIGFACE : the crafting update sortira le 30 juillet

Moins d’un an après sa sortie en accès anticipé, le développeur solo titolovesyou annonce sa mise à jour dédiée à l’artisanat pour le 30 juillet. Pour rappel, PIGFACE est un rétro FPS ultraviolent édité par DreadXP. On y incarne une criminelle cherchant à se venger d’une organisation qui lui a implanté une bombe dans la tête. Malheureusement, pour s’en sortir, elle devra faire ce qu’on lui dit. On avait apprécié l’expérience malgré le fait que le jeu soit beaucoup trop court. En jetant un œil sur la roadmap publiée l’année dernière, on constate que le développeur respecte son calendrier à la lettre en nous proposant du nouveau contenu qui fera plaisir aux fans d’hémoglobine.

Le système d’artisanat tant attendu permettra de fabriquer divers équipements et objets de soin dans l’appartement, grâce à des plans cachés dans les niveaux. Cette mise à jour apporte aussi un mode remix pour la plupart des niveaux, de quoi augmenter la rejouabilité avec de nouvelles factions à affronter, des dispositions d’ennemis modifiées, des objectifs aléatoires et des pièges environnementaux. L’esthétique de certains niveaux a aussi été retravaillée. On notera aussi l’ajout d’une nouvelle carte appelée Urban Plaza où notre héroïne devra se confronter à un nouveau clan, les Yuppies, tout en faisant réaliser à son mystérieux maître chanteur que la situation n’est peut-être pas tout à fait ce qu’il croyait. Même si ce n’est pas d’une importance primordiale sur ce genre de jeu, on peut apprécier le travail du développeur pour alimenter un peu le scénario et donner plus de cohérence au lore.

Si vous hésitez encore à tout dézinguer dans PIGFACE, sachez que la démo est toujours disponible sur Steam et qu’il coûte moins de 12 €. À ce prix là, il n’y a pas à tortiller du cul.