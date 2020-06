Un nouveau trailer pour Quantum Error, le survival-horror réservé à la PS5

Profitant du Future Games Show le studio TeamKill Media nous offre un nouveau trailer pour Quantum Error, leur survival horror à paraître sur PS4 et PS5. Une première bande-annonce était parue au mois de mars dernier. Aujourd’hui, on peut découvrir un minimum de gameplay, le temps de voir des vilains monstres et des balles perdues. La seule information : un rendez-vous cet été pour plus de gameplay ainsi que l’incroyable possibilité de jouer en 4K sur PS5, preuve en est avec cette vidéo. Nul doute que cela impressionnera les joueurs PC. Le plus effrayant dans tout ça reste le fait qu’il faudra se le farcir au pad.