Un excellent démarrage pour la sortie de Shift At Midnight, le simulateur de station-service horrifique

Si vous trouviez votre quotidien trop monotone, peut-être seriez-vous séduits par un poste d’homme à tout faire dans une station-service pas comme les autres ? En dehors de vos tâches quotidiennes et ingrates, vous aurez la délicate mission d’interroger vos clients afin de démasquer et d’abattre les monstres parmi eux. Si vous ne réussissez pas, le monstre reviendra vous faire le peau et vous devrez donc préparez vos défenses pour tenter de survivre. Derrière ce synopsis intriguant et ces graphismes rétro sympas, Shift At Midnight, fruit du travail du dev solo Bun Muen, a connu un lancement plutôt réussi à sa sortie ce 22 juillet. En effet, ce jeu coopératif a réuni plus de 27 000 joueurs au moment où l’on écrit cette news, avec une note globale très positive sur Steam. Même si les bugs sont de la partie, le concept simpliste et fun entre amis a séduit la communauté de joueurs.

Si vos amis et vous-même êtes intéressés par Shift At Midnight, vous pouvez vous le procurer sur Steam en profitant de la promotion de lancement de -10 % jusqu’à demain, soit environ 9 €.