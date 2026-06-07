Tempus Vitae : un FPS mêlant Metroidvania et voyage temporel prévu pour 2027

C’est pendant le Latin American Games Showcase que nous avons remarqué Tempus Vitae, un FPS solo en cel shading avec des notions de Metroidvania et de voyage temporel. Le trailer laisse assez peu de doutes sur l’inspiration des développeurs, puisqu’on peut voir une séquence dans laquelle l’héroïne bascule d’une époque à une autre tout en faisant du parkour… Exactement comme dans le fameux niveau (le seul vraiment intéressant) de Titanfall 2 qui lui a valu sa renommée.

On peut voir que cette mécanique de bascule temporelle pourra être utilisée en combat, et qu’on pourra également arrêter le temps pour éviter de se prendre des balles dans la tronche ou massacrer tout un groupe d’ennemis à la mode d’Arkane dans Dishonored.

Vous admettrez qu’il y a pire comme comparaison. Aussi, on est plutôt intrigués par la proposition et on a hâte de pouvoir le tester. Il faudra néanmoins s’armer de patience, car Tempus Vitae n’est pas prévu avant un vague 2027. Il est cependant déjà possible de l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam s’il vous intéresse.