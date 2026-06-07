Rien de nouveau pour le Dungeon crawler coopératif Deep Dish Dungeon

Au beau milieu du Latin American Games Showcase, les développeurs de Deep Dish Dungeon ont publié une nouvelle vidéo consacrée à leur dungeon crawler coopératif jusqu’à trois joueurs. Ils rappellent toutes les mécaniques présentes dans le jeu, telles que le combat, l’exploration, le loot, les puzzles, mais aussi la cuisine.

Les visuels sont toujours aussi réussis, et si on avait été déçus par la prédominance de l’aspect survie lors de la précédente présentation, cette nouvelle vidéo semble remettre un peu l’accent sur les autres composantes du jeu. L’idéal serait de lancer la démo, mais on n’a pas encore eu le temps de le faire…

On gardera donc un œil sur Deep Dish Dungeon quand il arrivera l’automne prochain. Vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam si le projet vous intéresse.