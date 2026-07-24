Battlefield 6 revient en force par la mer avec sa saison 4

Il y a deux jours, DICE a lancé la quatrième saison de Battlefield 6. Au cas où vous n’auriez pas remarqué, c’est le grand retour des batailles navales. On ne va pas se mentir, ça fait un peu envie. Surtout que les développeurs nous sortent une toute nouvelle carte, Récif de Tsuru, qui est annoncée comme la plus grande du jeu. Bon, après, c’est facile à dire puisqu’il y a des zones avec uniquement de l’eau, mais tout de même… On notera l’effort placé sur la gestion des vagues, qui ont l’air franchement réussies. Comme d’habitude, la saison est divisée en trois temporalités, qui verront chacune des nouveautés spécifiques. Le 11 août, on verra arriver un énième remake de la mythique Wake Island, accompagnée de porte-avions pour un mode de jeu a priori éphémère.

D’après la page dédiée sur le site officiel de Battlefield 6, Récif de Tsuru sera encore agrandie en août, tandis qu’il faudra attendre mi-septembre pour voir de nouveaux événements dont on se bat assez vigoureusement les couilles. DICE n’oublie pas REDSEC, qui profitera des nouveautés maritimes au fil de la saison. Pour plus d’infos, rendez-vous sur l’interminable billet de blog Steam de l’annonce.

Les premiers retours des joueurs semblent cependant très mitigés : beaucoup regrettent une carte beaucoup trop vide et un manque de fun. Mais il faut dire que le joueur moyen est souvent un peu limité, et qu’il joue tout seul dans son coin comme un gland. Quelques nofragés – qui jouent ensemble sur le Discord de NoFrag – ont trouvé au contraire que c’était sans doute la meilleure carte depuis la sortie du jeu et qu’elle était plutôt bien équilibrée, mais qu’il fallait utiliser la balise de déploiement de l’Assaut plus régulièrement pour éviter de passer 10 minutes à courir de point en point. De son côté, la fréquentation est remontée comme à chaque nouvelle saison pour dépasser les 81 000 joueurs simultanés le soir de la sortie. Il y a fort à parier qu’ils seront encore plus nombreux à repartir à l’assaut de Wake Island le 11 août.

Si vous aussi voulez vous engager dans la marine, vous pouvez retrouver Battlefield 6 à 70 € sur Steam et l’EA Store, mais à 35 € sur l’Epic Games Store.