PAPERHEAD, le FPS en papier cartonné mignon et très sanglant, sortira le 18 septembre prochain

À l’occasion du The MIX Summer Game Showcase 2026 qui s’est déroulé en ce début de semaine, Paperhead te4m, le studio derrière le FPS PAPERHEAD, a dévoilé la date de sortie de leur jeu dans une bande-annonce très gore, accompagnée d’une ambiance musicale métal. Ici, on ne fait pas dans la dentelle mais plutôt dans l’horreur et l’hémoglobine. Dès le 18 septembre prochain, vous incarnerez un personnage en carton vivant dans un monde corrompu où il est possible de saigner. À l’aide d’armes à feu et d’un crayon vous permettant aussi bien d’écrire que de dessiner certains éléments, vous irez chercher des réponses dans un laboratoire abritant des créatures cauchemardesques. Le gameplay, pour le moins nerveux avec des déplacements rapides, a l’air jouissif. La direction artistique en carton, quant à elle, paraît plutôt réussie. Vu le gros délire proposé par l’équipe de dev, on a hâte de pouvoir y jouer et de recouvrir tout ce carton de sang.

En attendant patiemment la sortie de PAPERHEAD, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits Steam et jouer à la démo qui est toujours disponible, si vous êtes intéressés.