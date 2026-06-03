[AG French Direct] Distant Shore: BRETAGNE fait savoir qu’il est toujours là

La semaine dernière, l’AG French Direct Showcase a été l’occasion de voir passer pas mal de jeux en vue subjective. Parmi eux, Distant Shore: BRETAGNE, le jeu de puzzle et de parkour développé par les angoumoisins de DISTANT SHORE. On avait testé la démo – toujours disponible – lors du précédent Steam Néo Fest, et on l’avait trouvée excellente : une prise en main exemplaire, une mécanique très originale et des puzzles intéressants.

Si le gros de la vidéo s’attache à présenter le jeu en détail, en s’appuyant principalement sur la zone déjà présente dans la démo, les dernières secondes permettent de découvrir un autre lieu, avec une direction artistique qui semble toujours aussi soignée. On a franchement hâte de mettre les mains sur la version complète.

La date de sortie n’a pas encore été annoncée. Mais en attendant, vous pouvez toujours tester la démo et ajouter Distant Shore: BRETAGNE à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.