Le jeu de survie Enginefall lance de nouveaux playtests, mais semble toujours aussi naze

Il y a un peu plus d’un an, on vous parlait déjà d’Enginefall en des termes peu élogieux : « ultra-chiant », « feeling pas terrible », « du réchauffé » après avoir participé aux playtests… Le 8 juin dernier, une nouvelle phase de tests a débuté, et les développeurs britanniques de Red Rover Interactive n’ont manifestement pas mis cette année à profit pour améliorer la formule. En effet, de nombreux commentateurs dans la section Discussions ne semble pas franchement apprécier l’expérience : « garbage », « terrible », « CLAQUER AU SOL »…

Pour rappel, le concept est de progresser à travers quatre wagons d’un train pour en prendre le poste de pilotage. Mais pour cela, il va falloir looter des montagnes de merdes en plastique, construire des bases, combattre et éventuellement s’extraire pour ne pas perdre toutes les « richesses » accumulées. C’est donc un peu original sur le papier, mais cela s’avérait finalement très convenu, d’autant plus que le jeu ne procurait aucune sensation. On n’a évidemment pas eu la moindre envie de retenter l’aventure, et les retours nous confortent dans cette idée.

En revanche, si vous avez envie de lui donner sa chance, vous pouvez toujours demander l’accès aux playtests, qui s’achèvent le 22 juin prochain. Et si pour une curieuse raison, vous êtes convaincus par Enginefall, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.