There Are No Ghosts at the Grand : un trailer irritant, mais un concept toujours intéressant

Découvert il y a tout juste un an, There Are No Ghosts at the Grand a proposé un nouveau trailer pendant le PC Gaming Show 2026. C’est un vrai ovni dans le paysage vidéoludique, car il mélange plusieurs genres qu’on voit rarement ensemble : du washing simulator, de la narration humoristique, un peu d’horreur cosmique et de la comédie musicale. Malgré cela – et des soucis de performances –, on avait beaucoup aimé la démo, toujours disponible. Dans cette nouvelle vidéo, on n’apprend rien de plus, mais les développeurs nous infligent une bande-son particulièrement pénible, pour sans doute illustrer la variété de styles musicaux.

Ils en profitent aussi pour présenter de nouveaux environnements, toujours portés par cette direction artistique dessinée particulièrement réussie. On a franchement hâte de mettre les mains sur la version complète, prévue pour le quatrième trimestre 2026.

En attendant la sortie de There Are No Ghosts at the Grand, vous pouvez encore tester la démo et ajouter le jeu à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.