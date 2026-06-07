HAEX, une nouvelle aventure coopérative de survie et de science-fiction, se dévoile

Durant le Summer Game Fest, le studio indé Dead Astronauts a dévoilé son FPS coopératif de survie et de science-fiction nommé HAEX. Seul ou accompagné de trois autres joueurs, vous partez à la recherche d’une équipe de scientifiques perdue dans le nord subarctique, suite à l’apparition d’une anomalie. Dans ce monde ouvert procédural que vous aurez la possibilité de modifier par la suite, il vous faudra récupérer diverses ressources pour survivre, crafter et combattre des créatures extraterrestres. En dehors des armes conventionnelles, vous pourrez également utiliser un cube évolutif qui vous octroiera de nouvelles capacités pour progresser dans les différents environnements. Le design des structures et des ennemis extraterrestres est plutôt sympa même s’il y a un air de déjà-vu. Bien que les séquences de gunplay soient courtes, ça paraît correct avec la présence d’un arsenal personnalisable.

HAEX est prévu courant 2027 en accès anticipé, si on se fie au store de Saint Gaben. En attendant de nouvelles infos, vous pouvez toujours ajouter ce dernier à votre liste de souhaits Steam ou Epic Games Store, si vous êtes intéressés.