Alkahest montre enfin du gameplay intéressant

Alkahest, le First Person Slasher avec une esthétique et un gameplay très proche de Dark Messiah of Might & Magic, montre du nouveau gameplay à l’occasion de l’IGN Live 2026. Cette nouvelle séquence est l’occasion d’en découvrir encore un peu plus sans avoir l’impression de regarder un montage oscillant entre cinématique et gameplay.

Les deux vidéos sont l’occasion de présenter des éléments de gameplay moins mis en avant jusqu’ici. L’alchimie, par exemple, ne sert pas qu’à badigeonner votre épée d’effets élémentaires. Elle peut aussi vous filer de la clairvoyance dans les lieux sombres, et semble liée à un vrai système d’artisanat, pas juste un menu pour fabriquer trois potions et un onguent. Alkahest est très beau visuellement, et le feeling des combats semble toujours aussi solide. Les déplacements sont fluides, le parkour s’intègre naturellement au reste du gameplay, et les affrontements sont d’une brutalité réjouissante : effusions de sang, démembrements, localisation des dégâts… tout y passe. Le jeu encourage aussi l’utilisation de l’environnement, parce qu’évidemment, balancer un ennemi dans un piège est l’activité la plus satisfaisante au monde.

En attendant d’essayer tout ça, si Alkahest vous intéresse, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.