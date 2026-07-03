Guns of Eschaton : espérons qu’il ait autre chose à vendre que la mort de Viktor Antonov

Il y a quelques jours, l’éditeur chinois 4divinity a annoncé un nouveau FPS Soulslike : Guns of Eschaton. Il est développé par Eschatology Entertainment (rien à voir avec les excréments) et vous n’aurez pas pu échapper à l’information principale : c’est le dernier projet sur lequel Viktor Antonov a travaillé. Le directeur artistique de City 17 dans Half-Life 2 ou de Dunwall dans Dishonored, décédé l’année dernière à l’âge de 53 ans, avait cofondé le studio à Chypre en 2022 et occupait le poste de visual director. Graphiquement, le titre a l’air effectivement très réussi, affichant des panoramas d’un Far West apocalyptique.

En revanche, les combats nous ont laissé un peu plus dubitatifs. Les courts extraits de gameplay montrent des mouvements un peu mous du cul et des ennemis très lambdas. Certes, les développeurs indiquent que ce ne sera pas un FPS frénétique, et qu’il faudra adapter ses munitions à chaque ennemi, mais on espère qu’il y aura un peu de skill dans la partie. D’autre part, on nous promet un mode solo, un mode coopératif, mais aussi un mode joueurs contre joueurs. On a un peu de mal à imaginer ces types de gameplay se mélanger avec un soulslike, mais au moins, c’est intriguant.

Chose un peu étonnante, la description dans la page Steam indique que Guns of Eschaton est le « premier FPS soulslike », alors qu’on en voit au moins deux de prévus pour cette année et quelques autres un peu moins connus. Et contrairement à certains de ses concurrents, lui n’a même pas encore de date de sortie. Mais si le projet vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits.