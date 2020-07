Vous n’en pouvez plus d’attendre Cyberpunk 2077 jusqu’en novembre 2020 ? Il vous faut votre dose de néon et de cybertruc ? Heureusement, le studio Flyleap est là pour vous et vous propose ENCODE. Dans ce narrative-game (la version méliorative de walking-sim) au scénario inspiré de Black Mirror et autres histoires d’anticipation, le joueur sera confronté à des idéologies contradictoires remettant en question ses propres principes moraux.

Des tensions ont lieu dans le pays fictif de Nira, où les récents troubles civils ont laissé les citoyens dans le chaos. L’ordre est revenu sous la forme d’une nouvelle force de sécurité de l’État qui utilise une technologie de pointe pour surveiller et traquer les personnes et les idées menaçantes. Un système de notation numérique a été imposé à tous les citoyens pour récompenser le travail acharné et le soutien de l’État tout en punissant la sédition.

Ce que l’on peut apercevoir dans la courte vidéo visible ci-dessus n’est pas franchement très excitant. Des dialogues, de l’exploration à pied dans des quartiers vides et plongés dans la pénombre, des séquences de conduites de savonnette et peu de tir. Mais c’est toujours mieux que Watch Dogs ! D’autant plus que tout ce travail n’a été accompli que par une seule personne, dont c’est le premier jeu scénarisé !