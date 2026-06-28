Empulse est sorti en accès anticipé dans l’indifférence générale

Comme prévu, Empulse, le nouveau jeu de 1047 Games, est sorti en accès anticipé le 24 juin dernier. Le studio qui s’était rétamé avec Splitgate 2, renommé en Splitgate: Arena Reloaded après un rétropédalage en bêta, n’a malheureusement pas eu plus de succès cette fois-ci. Même si les commentaires sont plutôt positifs, le pic de joueurs simultanés n’a même pas atteint les 3 000. C’est encore pire que leur précédente tentative, qui avait tout de même rassemblé plus de 25 000 personnes au lancement.

Pourtant, on n’avait pas trouvé la démo désagréable lors du Steam Néo Fest : c’est nerveux, très aérien et plutôt gratifiant. Mais ça manque un peu de profondeur, que ce soit du côté de la direction artistique ou du gameplay, comme le font remarquer certains joueurs. Un titre vite oubliable, comme le studio qui l’a créé.

Si vous êtes curieux, Empulse est actuellement à –25 % pour la sortie en accès anticipé sur Steam, soit 15 € jusqu’au 1er juillet.