id Software a annoncé publier prochainement une mise à jour pour DOOM Eternal qui retirera son logiciel anti-triche, en plus de corriger les problèmes de performances rencontrés par les joueurs. En effet, la première grosse mise à jour du jeu intégrait notamment Denuvo Anti-Cheat. Malheureusement, le patch est venu avec son lot de bugs et de baisses de performances. Il n’en fallait pas plus pour déclencher l’indignation des joueurs. Ceux-ci ont, d’ailleurs, pointé du doigt Denuvo Anti-Cheat en tant que responsable et ont review-bombé le jeu sur Steam.

Le communiqué d’id Software, signé par le producteur exécutif Marty Stratton, indique toutefois que la suppression de Denuvo Anti-Cheat n’a rien à voir avec les problèmes de stabilité. Le logiciel fonctionne parfaitement et répond aux attentes du studio en terme de sécurité et de respect de la vie privée. Néanmoins, il explique que les développeurs vont chercher une méthode pour que les joueurs de la campagne solo ne soient pas obligés de l’installer. Quant au multijoueur, Stratton annonce qu’une solution anti-triche reviendra pour accompagner le lancement des modes classés et compétitifs. Notez également que le futur mode Invasion, dans lequel un joueur peut venir pourrir la partie solo d’un autre, devrait également nécessiter l’installation de l’anti-cheat.

Certaines causes des bugs et des chutes de framerate apportés par la précédente mise à jour ont été repérées et tout ça sera donc corrigé. Pour le moment, aucune date de publication n’a été dévoilée concernant la mise à jour… Mais ça ne devrait pas tarder.