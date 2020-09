Behaviour vient d’annoncer que Dead by Daylight va recevoir une refonte graphique au cours des prochains mois. Le projet, intitulé The Realm Beyond, vise à retravailler de nombreux effets visuels, graphiques mais aussi certaines animations. Une attention toute particulière sera apportée à l’éclairage. Ces changements seront effectués petit à petit avec chaque nouvelle mise à jour “classique”. La première, qui se concentrera sur Springwood et Yamaoka Estate, devrait arriver le 8 septembre prochain. Ne vous attendez donc pas à un changement majeur du jour au lendemain. Vous pouvez d’ailleurs voir à quoi cela va ressembler sur la vidéo ci-dessous :