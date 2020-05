Avez-vous déjà vu : des ours dans l’espace ?

Quand des développeurs ne savent plus quoi inventer pour se démarquer, voilà ce que ça donne :

Bloqué et seul sur une planète étrange après qu’une expérience scientifique ait mal tourné, Maxwell Atoms doit accepter ses nouvelles capacités et embrasser le pouvoir de l’ours. Maintenant entouré de robots ennemis et armé uniquement de son esprit, de ses pattes et d’une abondance d’armes, il doit se frayer un chemin, trouver un chemin vers la maison et s’il reste du temps … sauver son équipage.

Bears in Space se présente comme le digne héritier de Serious Sam avec un FPS bourré d’action où le joueur affrontera des vagues d’ennemis. Il pourra apparemment aussi améliorer ses armes, quitte à ce qu’elles finissent par occuper plus de la moitié de l’écran. Puisque le personnage que l’on incarne possède de l’ADN d’ours, cela lui permettra entre autre de se déplacer très rapidement ou de passer en mode berserk après avoir ingurgité du miel. Aussi surprenant que cela puisse paraître et sans que l’on en sache davantage, Bears in Space proposera, d’après sa fiche Steam, un scénario. Il disposera également de modes arcades, débloqués au fur et à mesure de votre progression dans l’aventure.

La vidéo visible ci-dessus donne surtout l’impression d’un gros bordel peu enthousiasmant. On verra bien en 2021, date de sortie prévue pour Bears in Space.