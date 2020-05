Hier a été publié un nouveau trailer de gameplay présentant les changements apportés par la saison 5 d’Apex Legends. On peut notamment y découvrir les pouvoirs du nouveau personnage, Loba Andrade, ainsi que l’apparition d’un système de quêtes dont la première s’appelle The Broken Ghost :

EA a d’ailleurs partagé plus de détails concernant ce système. En récupérant des Treasure Packs pendant une partie, vous pouvez participer à des parties de chasse hebdomadaires contre des ennemis dirigés par l’IA. En réussissant ces missions, vous obtiendrez un des neuf morceaux de la relique du Broken Ghost et débloquerez une partie de l’histoire. Une fois la relique complétée, vous révélerez “un secret que les Terres Sauvages ne sont peut-être pas prêtes à découvrir”. Tin tin tiiin !

On rappelle que la saison 5 d’Apex Legends sera disponible à partir du 12 mai prochain et apportera, bien sûr, un nouveau Battle Pass et son lot de cosmétiques en tout genre.