Apex Legends nous montre davantage Loba Andrade

Dévoilée la semaine dernière, Loba Andrade sera le prochain personnage d’Apex Legends. Elle devrait arriver le 12 mai, en même temps que la saison 5 du jeu. Après une première vidéo nous révélant ses origines et notamment son conflit avec Revenant, nous avons aujourd’hui droit à la suite, toujours d’une banalité affligeante. La vidéo se termine sur l’introduction de Loba Andrade dans l’arène des légendes. Nous n’apprenons donc rien de vraiment intéressant — c’est à dire, concernant le gameplay — et les fans devront se contenter de suppositions quant aux capacités de ce nouveau personnage. Loba Andrade semble ainsi pouvoir se téléporter grâce à un objet qu’elle doit lancer et se bat au corps à corps avec un long bâton. Ce dernier pourrait apparemment attirer aussi les objets ou en tout cas les armes.

Le jeu des devinettes se terminera le 12 mai, à la sortie de la saison 5 d’Apex Legends.