Kill It With Fire : chassez les araignées à coup de fusil

Elles sont perfides, velues et un peu trop entreprenantes : non, je ne parle pas des candidates de l’émission Les Marseillais mais bien des araignées. Rassurez-vous amis arachnophobes, vous allez pouvoir vous venger de ces créatures malfaisantes aux pattes bien trop nombreuses grâce à Kill It With Fire – dont vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessus.

Ce FPS édité par tinyBuild vous propose en effet de chasser des arachnides à coup de fusil, de lance-flammes, de TNT, de shuriken ou de tout un tas d’ustensiles divers et variés. Bien sûr, votre appartement s’en trouvera ravagé grâce à un moteur physique plus ou moins poussé et à un système de simulation d’incendie qualifiée de “réaliste” par les développeurs.

Kill It With Fire devrait sortir cet été sur Steam à un prix encore non indiqué et, si ce concept un peu sadique vous intéresse, vous pouvez découvrir la démo gratuite.