Dans une nouvelle vidéo, Starbase explique comment vont se dérouler vos premiers pas sur le jeu. Pas de gros vaisseau, pas d’armes, pas d’argent : vous commencez à poil avec un sac à dos. Dès le début, plusieurs endroits vous permettront de gagner votre croûte : minage ou assemblage de meubles Ikea. Si vous avez besoin de vous déplacer, il existe un système de transport en commun beaucoup plus fiable que la SNCF. Cette première phase est surtout un tuto déguisé pour expliquer le fonctionnement du système de construction. Très rapidement, il sera possible de se rendre au centre commercial pour dépenser votre argent, et acheter votre premier vaisseau. Bref, vous pouvez découvrir tout ça dans la vidéo ci-dessous :

Merci à Mako pour l’information.