Starbase vient de publier une nouvelle vidéo pour mettre en avant son outil de construction de vaisseaux. On y découvre une interface plutôt austère, et on conseille aux développeurs de s’inspirer d’un jeu comme Kerbal Space Program. Il ne semble pas possible de prévisualiser les différentes pièces à travers le navigateur de fichiers. Pour ce qui est de la construction en elle-même, cela ne semble pas très compliqué, en tout cas pour faire un truc rectangulaire capable de voler avec des oreilles de chat. Starbase n’a toujours pas de date de sortie.