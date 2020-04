Au lieu d’être confiné chez vous, soyez confiné dans l’espace : hier est sorti We Went Back, un jeu d’horreur à la première personne disponible gratuitement sur Steam. Isolé dans une base spatiale au style retro des années 70, vous devez explorer et résoudre des énigmes pour échapper à ce qui vous poursuit… Derrière ce pitch des plus originaux, les développeurs promettent environ une heure de simulateur de promenade dans des environnements changeant de façon dynamique. Vous pouvez découvrir son trailer ci-dessous :

Au moins, c’est gratuit.