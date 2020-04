On avait eu l’occasion d’apercevoir quelques images et vidéos de Boundary, le FPS en apesanteur qui n’est pas sans rappeler Shattered Horizon. Le jeu devait initialement sortir au cours du premier quadrimestre 2020, finalement, on est déjà en avril et les développeurs ont encore un peu de boulot, surtout pour le netcode. Boundary est donc repoussée à une date indéterminée bien qu’il soit toujours prévu pour cette année. Pour se faire pardonner, les développeurs partagent un nouveau trailer qui renferme quelques séquences de gameplay. Il ne manque plus qu’un caméo George Clooney.