343 Industries continue d’avancer sur le développement des différents opus de la saga Halo et après la sortie discrète de Halo: CE début mars, le studio travaille désormais sur Halo 2 et son remaster Halo 2: Anniversary. Dans le compte rendu mensuel publié il y a quelques heures, on apprend ainsi que les sessions de tests ont commencé. Comme pour Halo: CE et Halo: Reach, pour pouvoir y participer il faudra faire partie du Halo Insider Program. Puis, si vous êtes sélectionné, vous recevrez une notification sur le site contenant toutes les informations nécessaires. Vous aurez alors le privilège de pouvoir essayer, entre autres :

Pour le solo, les missions : Cairo Station, Metropolis, The Oracle, Delta Halo, Quarantine Zone, et Gravemind.

les missions : Cairo Station, Metropolis, The Oracle, Delta Halo, Quarantine Zone, et Gravemind. Pour le multijoueur : 2v2, 4v4, and 8v8. En compétitif le mode H2C Team Hardcore. Pour Halo 2, les cartes : Lockout, Midship, Beaver Creek, Burial Mounds, Coagulation, Headlong, Waterworks, Containment, Sanctuary, and Turf. Pour Halo 2: Anniversary, les cartes : Lockdown, Zenith, Stonetown, Bloodline, and Shrine.

Encore plus de customisation et le mode Theater qui permet de faire des vidéos de vos meilleurs teabags.

343 Industries continuera en parallèle d’améliorer Halo: CE et Halo: Reach et liste également une palanqué de problèmes déjà résolus.

NoFrag a heureusement eu la chance de ne pas être sélectionné pour ces sessions de tests. On ne pourra donc pas vous dire, pour l’instant, si Halo 2: Anniversary est naze ou vraiment très naze.