Après le M8 Greyhound côté américain, Hell Let Loose présente son équivalent côté allemand : le Puma. C’est aussi un véhicule léger, très mobile et très utile pour la reconnaissance et le soutien des troupes. Evidemment, il est très fragile. On devrait bientôt savoir comment fonctionneront les véhicules de reconnaissance. En attendant, vous pouvez découvrir quelques images du Puma ci-dessous :