La mise à jour 6.2 de Battlefield V sera déployée le 5 mars prochain. On vous en parlait déjà il y a quelques jours, elle a pour but principal de corriger le Time-to-Kill (TTK) qui va revenir à des valeurs proches de la version 5.0. La liste complète des changements est dorénavant visible à cette adresse. En résumé, si le TTK est diminué pour les engagements à courtes distances, il devrait être toujours un peu plus élevé à longue distance. La seule exception notable étant la Type 2A qui est nerf. De plus, la vitesse de tir n’est plus liée aux dégâts, donc les SMGs feront moins de dégâts à longue distance que les fusils d’assaut ou à verrou.