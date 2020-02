The Black Masses arrive en accès anticipé le 12 mars

Vous pouvez découvrir ci-dessus un trailer pour The Black Masses annonçant l’arrivée du jeu en accès anticipé sur Steam le 12 mars prochain. On peut y voir du méchant popping à distance, des animations foireuses, des chevaliers bêtes à manger du foin et, surtout, beaucoup de zombies. Pour rappel, The Black Masses permettra aux joueurs d’explorer librement, seuls ou en coopération, une île de 16 kilomètres carrés remplie de dizaine de milliers de morts-vivants. Si les développeurs ont réussi à respecter leur roadmap, l’accès anticipé devrait contenir, entre autres, la moitié de l’île, un système de compétences inspiré par les RPG, un scénario et des cinématiques. Au vu du trailer, on pourrait presque croire que The Black Masses sort tout droit d’une de nos rubriques récurrentes mais, hey, il faut laisser sa chance au produit.

Pour l’instant, aucun prix n’est indiqué mais, si le cœur vous en dit, vous pouvez tout de même ajouter le jeu sur votre wishlist Steam. En attendant, une démo est disponible sur la page Steam.