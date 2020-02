Vous l’aurez remarqué, les serveurs de Tarkov sont actuellement à la rue. Qu’à cela ne tienne, on continue quand même notre guide du bon petit slave. Et après avoir décortiqué le systèmes de dégâts, quoi de mieux que quelques bonnes armes pour vraiment rentrer dans le vif du sujet ?

Une pléthore de modèles

Il faut l’avouer, le nombre d’armes différentes peut donner le tournis. La simple vue des trouze-milles modèles d’AK pourrait suffire à vous à vous faire désinstaller le jeu et retourner sur CS. Pire que ça, à écouter certains joueurs, on pourrait être tenté de penser qu’il faut investir des centaines de milliers de roubles dans des mods d’armes pour les rendre viables. C’est faux. Dans les faits, il est totalement possible de jouer avec des armes à petit budget. Ce n’est pas optimal, certes, et il y a forcément mieux. Il y a toujours mieux dans Tarkov, votre portefeuille est la limite. Mais pour débuter, il est recommandé de ne pas sortir avec des armes excessivement chères, le temps de vous mettre en confiance et de maîtriser les autres facettes du jeu. On va donc faire le tour d’une petite sélection d’armes, légèrement moddées. Précisons que les mods choisis dans ce guide ne sont pas optimisés. Désolé à tous nos lecteurs qui se masturbent devant la rubrique “poignées verticales” d’Airsoft Magazine.

VEPR VPO-136 : Vous la trouverez très couramment sur les SCAVs. Ça tire de la 7.62×39, et ça fait des gros trous dans vos ennemis. Seul inconvénient, elle ne tire qu’en coup par coup. Si vous n’en trouvez pas sur vos ennemis, vous pouvez toujours en acheter une sur le flea market pour environ 15 000 roubles. Comptez 40 000 roubles de mods pour la rendre réellement viable.

SKS : Même calibre que la VPO-136, même potentiel destructeur. Il faudra changer tout le corps de l’arme pour en faire quelque chose d’intéressant. Comptez moins de 50 000 roubles pour obtenir ce résultat :

VEPR Hunter : Une alternative très intéressante au SKS. Le calibre 7.62×51 fait des merveilles. La balle M80 est accessible et tuera la plupart de vos ennemis en quelques balles. Vous pouvez même y mettre une lunette de sniper. Elle vous coûtera 40 000 roubles, mais vous n’aurez qu’à lui ajouter une lunette, et roule ma poule.

AKM : L’arme est dispo dès le niveau 1 chez Prapor. En gros, c’est une VPO-136 avec un mode auto. Le recul est trop important pour la rendre intéressante sans quelques mods, donc restez en mode semi-auto à moins d’être en combat rapproché.

AK-74N : Le calibre 5.45x39mm la rend beaucoup simple à contrôler que l’AKM en mode automatique, même si ses dégâts sont inférieurs. Dans le même style, vous pouvez prendre l’AK-74M. L’AKS-74U est également une excellente alternative.

ADAR : On touche au divin. Certes, c’est du semi-auto, mais le calibre 5.56 fait des merveilles. L’arme s’échange dès le niveau 1 chez Skier, et vous aurez besoin de moins de 50 000 roubles pour obtenir quelque chose dans ce style :

Le mosin : Il est hors catégorie, évidemment, ça reste un des meilleurs choix, grâce à son calibre dévastateur en 7.62x54mm. C’est simple, Nounoursss ne jure que par lui. Beaucoup de SCAV en portent, et c’est une machine à one-shot. Le modèle “infanterie” (canon plus court) se touche à 20 000 roubles, et vous pouvez compter 40 000 roubles pour le modèle sniper, lunette comprise.

Les armes nulles à chier

VPO 209 : Ça a l’apparence et le goût d’une AK, mais détrompez-vous. Le calibre .366 TKM est horrible. Très mauvaise pénétration, recul abominable… Bref, évitez-la à tout prix.

VPO 215 : Imaginez une VPO 209, mais sur une arme à verrou. L’enfer sur terre. A utiliser uniquement si vous avez perdu un pari.

Un petit point sur le modding

On est tous d’accord pour dire que le modding est contre-intuitif et particulièrement repoussant pour les débutants. Voici donc quelques conseils et pièces que vous retrouverez sur la plupart des armes évoquées ci-dessus.

Le rail Bastion : Ce truc servira de support pour viseurs sur toutes vos AK. Il s’achète chez Skier dès le niveau 2. Facile à monter, il suffit de démonter le dust cover pour l’installer. Et ça coûte seulement 5000 roubles.

: Ce truc servira de support pour viseurs sur toutes vos AK. Il s’achète chez Skier dès le niveau 2. Facile à monter, il suffit de démonter le dust cover pour l’installer. Et ça coûte seulement 5000 roubles. La hausse TT01 : Alternative au Bastion, sauf qu’il ne remplace pas le dust cover, mais la hausse par défaut de votre arme. Compatible avec toutes les AK. Il s’achète chez Prapor niveau 2 pour moins de 3000 roubles.

: Alternative au Bastion, sauf qu’il ne remplace pas le dust cover, mais la hausse par défaut de votre arme. Compatible avec toutes les AK. Il s’achète chez Prapor niveau 2 pour moins de 3000 roubles. Le pad de recul GP-25 : Si vous conservez la crosse de base sur vos AK, pensez à lui ajouter ce pad de recul. Il s’achète chez Prapor niveau 2 pour environ 3000 roubles, ce qui est ridicule, compte-tenu de la réduction du recul offerte.

Si vous conservez la crosse de base sur vos AK, pensez à lui ajouter ce pad de recul. Il s’achète chez Prapor niveau 2 pour environ 3000 roubles, ce qui est ridicule, compte-tenu de la réduction du recul offerte. Le support de poignée M-LOK : Pour les gardes d’armes qui intègrent un rail compatible, vous aurez besoin de ce support pour intégrer une poignée de recul vertical ou horizontal. Il s’achète chez Mechanic au niveau 2 pour 1500 roubles.