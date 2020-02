Nikita sort de sa grotte sur Reddit en promettant qu’ils sont bien au courant des soucis serveurs sur Escape from Tarkov en ce moment (error 200, 1000, 500, disconnects…) et qu’ils travaillent sans relâche pour améliorer l’infrastructure. Ils précisent d’ailleurs que ces problèmes n’ont rien à voir avec des attaques DDOS ou des défaillances côté hardware. Enfin, augmenter le nombre de serveur (ce qu’ils continuent de faire), n’est pas une solution à l’ensemble des problèmes. Bref, il va falloir prendre votre mal en patience et accepter d’être déconnecté d’un raid pendant encore quelques semaines, mois ou années.