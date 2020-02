On vous en parlait hier, et bien Call of Duty: Modern Warfare vient de recevoir une courte mise à jour. Une nouvelle carte, Bazaar, conçue pour le 2vs2 fait son entrée. Pour le reste, un mode 3vs3 sur Rust avec uniquement des snipers, ainsi qu’un mode sans véhicule pour Ground War. Vous pouvez retrouver le reste sur le changelog.