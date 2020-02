En attendant l’arrivée de son mode battle royale, Call of Duty: Modern Warfare continue de modifier ses listes de cartes et ses modes de jeu. Dans leur dernier communiqué les développeurs font ainsi le point sur les récents ajouts et le contenu à venir.

On y apprend notamment que dès la semaine prochaine un mode 3v3 snipers devrait arriver sur la carte Rust. En parallèle, une variante infantry only sera proposée sur le mode Ground War où il sera donc impossible d’utiliser tanks et autres véhicules de transport de troupes.

Enfin, à partir de vendredi l’XP sera doublée pendant tout le weekend. À noter qu’une interview pas forcément très intéressante du gameplay engineer est également disponible depuis plusieurs jours.

Le jeu est par ailleurs toujours disponible chez notre partenaire Gamesplanet à 54,99€.