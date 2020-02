Le conglomérat chinois Tencent (à 40% actionnaire d’Epic, 5% d’Ubisoft et Activision-Blizzard, etc.) vient d’investir dans le studio allemand YAGER. On ne connait pas les détails de l’investissement mais le studio déclare garder son indépendance :

Tencent n’est pas seulement la première société de jeux au monde, mais aussi un investisseur prolifique avec un palmarès remarquable. Nous sommes ravis de rejoindre la liste des partenaires de Tencent. (…) Nous sommes convaincus que cela améliorera considérablement la portée de nos activités, non seulement en ayant accès au réseau et aux ressources de Tencent, mais en exploitant son vaste savoir-faire dans l’industrie. Timo Ulmann, PDG de YAGER

YAGER est relativement connu grâce au succès surprise en 2012 de Spec Ops: The Line ou encore son implication dans le développement de Dead Island 2 dont ils ont depuis été écarté. Actuellement le studio travaille toujours sur son battle-royale The Cycle (notre preview ici), toujours en bêta et disponible gratuitement sur l’Epic Games Store.

Un investissement qui donne enfin l’opportunité à YAGER de faire de The Cycle le futur remplaçant de Fortnite !