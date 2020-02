La saison 2 de The Cycle, Crescent Falls, débute aujourd’hui, comme vous pouvez le découvrir dans le trailer ci-dessous. Elle apporte une toute nouvelle carte, de nouveaux défis, pleins de récompenses et de skins. La mise à jour s’accompagne aussi d’équilibrages, on peut retenir : une augmentation de la vitesse des véhicules, un nerf du Shattergun et du Scrapper. L’ensemble des changements est disponible à cette adresse. Bien évidemment, un nouveau Battle Pass sera disponible.