Obversion : puzzles en FPS pour fin janvier

Obversion est un FPS développé par Adrian Marple, ancien employé de Google. Pour son premier projet solo Adrian s’est orienté vers un puzzle game en vue FPS qui, selon lui, nous rappellera forcément Portal. Un Portal sans la possibilité de sauter puisqu’Adrian a mis en place un système de saut automatique afin que le joueur se concentre sur les énigmes. Pas sûr que cela ait grand chose à voir avec le titre de Valve finalement.

Obversion proposera 28 niveaux dans quatre univers distincts avec une réflexion philosophique sur les connections entre positif et négatif, création et destruction ainsi que mort et vivant. C’est prévu pour le 28 janvier sur Steam. Sinon une version antérieure est encore disponible sur itch.io.

Un jeu qui mériterait peut-être d’atterrir dans un article des FPS dont personne ne parle mais sorti cette semaine.