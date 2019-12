Le célèbre site pour adultes, Pornhub, vient de publier ses résultats annuels en terme de fréquentations et de recherches. Dans la catégorie jeux vidéo, c’est Overwatch qui est largement en tête, suivi de très près par Fortnite. On retrouve un peu plus loin, à la cinquième position, Apex Legends, qui a fait une belle entrée dans le classement et dans vos draps suite à sa sortie en début d’année. Côté FPS, Skyrim et Borderlands figurent aussi dans le top 15. Notez que Fortnite, c’est environ 150 000 recherches journalières.

Si vous vous demandez maintenant quels personnages font vibrer le zizi des enfants : D.Va est largement en tête, suivi de Mercy, Mei, Ashe et Brigitte. Pour Apex Legends, c’est Wraith qui fait fantasmer la communauté.