Oyez, pirates. Il vous sera bientôt possible de créer et rejoindre des serveurs custom dans Sea of Thieves. Je vous sens excités suite à cette simple phrase cependant, je vais devoir calmer vos ardeurs. Car ces serveurs seront possibles dans le seul but de permettre aux joueurs de faire parler leur créativité. Il ne sera pas question de pouvoir faire le plein d’or et d’augmenter vos réputations… J’en suis le premier déçu, croyez moi. J’en ai marre de passer plusieurs heures à la recherche d’un fabuleux trésor pour que ce dernier tombe dans les mains d’adversaires trop expérimentés pour moi. Mais c’est la vie, c’est comme ça, je continuerais à être naze dans ce jeu que voulez-vous.

C’est via une note publiée sur le site officiel du titre que ces informations sont données par Joe Neate, producteur exécutif du jeu. Il y mentionne qu’il sera possible de découvrir cette nouveauté dans un premier temps via l’insider programme. Et que dans le futur il n’est pas exclu que cette option soit accessible via l’emporium et donc, qu’elle soit payante.