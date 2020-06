Le Future Games Show a été l’occasion pour les développeurs de Maid of Sker de présenter une nouvelle bande-annonce. Celle-ci contient du gameplay commenté nous expliquant à quel point le jeu est original :

En effet, dans ce jeu d’horreur à la première personne, il vous faudra démêler un mystère mystérieux et échapper à vos ennemis sans faire de bruit. De plus, votre exploration d’un manoir envahi par des d’étranges cultistes vous mènera à résoudre des énigmes et à exploiter votre environnement pour pouvoir survivre. Du jamais vu !

Bon, on se moque mais Maid of Sker a au moins le mérite de s’inspirer d’une véritable légende galloise, ce qui change un peu du tout-venant. Sa sortie est prévue sur Steam et console en juillet prochain. S’il vous intéresse, vous pouvez retrouver le précédent trailer ici.