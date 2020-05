NoFrag a fêté ses 19 ans cette année, et c’est l’occasion de faire rentrer un peu de sang frais dans nos rangs. Vous l’avez compris, NoFrag recrute. Soyons clairs, NoFrag est une association de loi 1901 : aucune forme de rémunération n’est proposée. Vous aurez bien un code pour un jeu Ubisoft de temps en temps, mais c’est tout. Pas de gloire et pas d’argent à la clé, il faudra uniquement compter sur votre motivation et sur votre envie d’écrire sur le jeu vidéo, et particulièrement les FPS.

Dans tous les cas, écrivez-nous à contact[@]nofrag.com en décrivant vite fait bien fait vos envies. Vous n’aimez pas les mails, vous pouvez aussi contacter nounoursss sur notre Discord communautaire. N’hésitez pas à nous montrer si vous avez déjà écrit quelques trucs ailleurs.