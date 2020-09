Fallout 76, le meilleur simulateur de pitreries multijoueur, a dévoilé le contenu de sa mise à jour n°22. Elle incorpore notamment un système intitulé “Les terres désolées pour tous”. En rééquilibrant les combats et le loot sur l’ensemble du jeu pour l’adapter au niveau des joueurs, les développeurs permettent aux petits-nouveaux et aux vétérans de jouer ensemble tout en ayant une expérience personnalisée. Ainsi, un joueur de haut niveau pourra par exemple retourner dans les zones de début et avoir un défi et des récompenses à la hauteur.

De plus, la mise à jour s’accompagne du lancement de la saison 2, nommée “L’as de l’armure”. Comme pour la précédente saison, elle offre 100 rangs à atteindre permettant de débloquer diverses récompenses cosmétiques ou non. Les développeurs ont aussi intégré un système d’Opérations Quotidiennes, des missions journalières permettant de retourner dans les donjons déjà visités pour y affronter des ennemis aléatoires.

La mise à jour est d’ores et déjà disponible pour tous les facétieux possesseurs de Fallout 76.