Angels Fall First émerge en 1.0 après dix ans d’oubli

En ce moment, on se passionne pour l’archéologie. Après les 20 ans de développement pour atteindre la 1.0 décevante de Ground Branch, voici Angels Fall First, un « gros FPS futuriste avec voyages dans l’espace, dogfights et affrontements classiques au flingue » issu d’un mod d’Unreal, comme le disait Nestabes en 2013, trois ans après son annonce. Mais c’est en 2015 que sortait l’accès anticipé, prévu pour ne durer qu’une petite année. Et on ne peut pas dire qu’on était emballés, puisqu’on parlait à l’époque d’une « occasionnelle composante FPS assez décevante ». Autant vous dire qu’on avait complètement oublié son existence, jusqu’à ce qu’on apprenne que la version 1.0 avait été publiée par les développeurs après plus de dix ans d’efforts. En revanche, contrairement à son copain Ground Branch, Angels Fall First semble contenter ses fans, si l’on se fie aux avis Steam. Bon, on ne va pas tourner autour du pot : c’est absolument immonde, même pour un jeu de 2015. Mais comme on dit, l’habit ne fait pas le moine. D’ailleurs, le jeu a un petit succès, car plus de 1 500 joueurs simultanés s’y sont retrouvés depuis sa sortie le 12 juillet dernier. Sans doute quelques nostalgiques d’une époque révolue, comme ces graphismes :

Au cas où ça vous intéresserait, sachez que l’équipe a ajouté deux nouvelles cartes – ou plutôt, deux variantes d’une carte, Darsalaam –, mais ne donne pas beaucoup de détails sur le contenu de cette mise à jour dans l’annonce officielle sur Steam . En revanche, on peut trouver davantage d’informations en consultant ce billet , publié quelques jours plus tard, ainsi que le tout récent hotfix . Apparemment, le studio Strangely Interactive n’a pas prévu de tout de suite lâcher le bébé. Si vous êtes intéressés par les conflits galactiques, vous pouvez vous procurer Angels Fall First sur Steam pour environ 18 €.