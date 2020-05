What Happened est un survival-horror à la première personne se déroulant dans un lycée. Comme d’hab’, il n’y aura pas de combats mais uniquement de la fuite et de la résolution d’énigmes, le tout dans des environnements se transformant en visions cauchemardesques. Vous pouvez trouver le trailer ci-dessous :

La description de la page Steam du jeu annonce “un point de vue unique sur le parcours d’un individu à travers l’anxiété et la dépression” et, lorsqu’on voit la tronche du modèle de notre protagoniste, on peut comprendre son mal-être.

What Happened sortira en juillet prochain sur Steam à un prix encore non-indiqué.