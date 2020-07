On en parlait en mai dernier, What Happened est un survival-horror qui vous ramène au lycée. Rangez votre Desert Eagle, ici vous allez passer votre temps à ouvrir des portes et courir dans l’esprit troublé d’un adolescent sur fond d’histoire d’amour. Comme d’habitude avec ce genre de jeu, l’anxiété et de la dépression ne sont pas loin. Vous avez même un trailer de lancement visible ci-dessous. Ça fait un peu Life is Strange version horreur. Probablement chiant à mourir quoi… Le jeu est disponible sur Steam pour une vingtaine d’euros.